شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فيبكو (2180) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 0.50 نقطة، ليستعد السهم مهاجمة مستوى المقاومة المهم 65.03، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 65.03، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 72.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 59.10 ومستوى المقاومة 67.00.