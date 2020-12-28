شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع عاناته من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.01% بما يعادل -0.30 نقطة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.85، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 28.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.05 ومستوى المقاومة 30.85.