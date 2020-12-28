شكرا لقرائتكم خبر عن بي سي آي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بي سي آي (1210) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.10 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.15، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 34.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.50 ومستوى المقاومة 36.35.