شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ريدان (6012) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.97% بما يعادل 0.95 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.00، ليستهدف مستوى المقاومة 37.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.75 ومستوى المقاومة 35.60.