شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 28-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 58 فلس، وذلك بعدما اقترب من هدفه السعري المتوقع عند 64 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 64 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 57.2 بينما مستوى المقاومة هو 59.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط