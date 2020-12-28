شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شعبة المصدرين: المنتج المصرى له قبول فى الأسواق الأفريقية والنقل أبرز العوائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن ذكى عضو اتحاد الغرف التجارية، وأحد المصدرين للسوق الافريقية، إن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة بقوة فى كافة الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة خفض تكاليف الإنتاج والتصنيع فى مصر، ولكون السوق الافريقى أحد أهم الأسواق المستهدفة، يجب التوسع فى الإجراءات الحكومية الخاصة بدعم التصدير لهذه الأسواق.

وأضاف ذكى، فى تصريحات خاصة، أنه لابد الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية التى تجمع القاهرة ودول القارة السمراء، خاصة اتفاقية الكوميسا والاتقاقية التجارية القارة، ودراسة تأثير هذه الاتفاقات على حجم التجارة المصرية التى لا تزال فى حدود 3.5 إلى 4 مليار دولار، وهو ما يتطلب العمل على تفعيل كافة الاتفاقيات التجارية المصرية.

وتابع ذكى، أنه رغم الإمكانيات الهائلة للمنتجات المصرية وكذلك وجود برامج دعم الصادرات، والتى تقدم خصم يصل إلى 50% على الشحن إلى الأسواق الافريقية، لكن الصادرات لا تزال محدودة قياسا على ما تحتاجه هذه الأسواق من منتجات، خاصة وأن أسواق القارة السمراء هى أسواق مستهلكة فى المقام الأول.

وأكد عضو اتحاد الغرف التجارية، ضرورة إزالة عوائق نقل المنتجات إلى الأسواق الأفريقية خاصة أسواق الدول الحبيسة، مشيدا ببرامج دعم الشحن إلى السوق الافريقى، إضافة إلى التغلب على مشاكل تتعلق بفتح الاعتمادات المستندية فى السوق الافريقى.