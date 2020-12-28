شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أجيال تحت سقف واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما انفصلت كايتي ماركو عن زوجها، انتقلت للعيش عند أهلها؛ لدواعٍ مالية، ظنّاً منها أن الوضع لن يدوم أكثر من سنة؛ لكنها ما زالت تمكث بمنزلهم بعد 13 سنة، كحال الكثير من الأمريكيين غيرها من أجيال مختلفة يسكنون تحت سقف واحد.

فمن بين كلّ خمسة أمريكيين، فإن ثمة واحداً يعيش في منزل «متعدّد الأجيال»، بحسب دراسة لمركز «بيو» البحثي.

وترجع هذه الظاهرة في الأصل إلى موجة الهجرة في ثمانينات القرن العشرين، مع وصول الكثير من المهاجرين من آسيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث من السائد العيش في منزل واحد مع الأهل والأجداد.

ثمّ تسارعت وتيرتها مع الركود الاقتصادي سنة 2009 لتستعيد مستويات الخمسينات وهي آخذة في التنامي راهناً في ظلّ وباء كوفيد-19.

وكان من الصعب على كايتي ماركو (49 عاماً) التي انتقلت للعيش في منزل أهلها في بوتوماك (ماريلند) سنة 2007 مع ابنتيها البالغتين وقتذاك 6 و7 أعوام تدبّر أمرها لوحدها مع عملها بدوام جزئي في مدرسة.

لكن بمساعدة والديها اللذين كانا يهتمّان بالطفلتين، ارتقت مهنياً وباتت تعمل بدوام كامل وتتقاضى راتباً أفضل بكثير.

تنتشر ظاهرة توسعة المنزل العائلي لتعايش عدّة أجيال تحت سقف واحد، بحسب دانا سكانلون، السمسارة العقارية في منطقة واشنطن التي شهدت تنامي هذه الظاهرة أيضاً منذ بدء تفشّي الوباء في آذار/ مارس.

وتتسارع وتيرة الظاهرة أيضاً؛ من جرّاء تقدّم السكّان في السنّ. فجيل ما يُعرف بطفرة الإنجاب لا يزال قادراً على رعاية الأحفاد، بانتظار أن يُرّد لهم هذا الجميل عندما يتعذّر عليهم العيش باستقلالية لوحدهم.

أعدّ الباحث في معهد «بيو» ريتشارد فراي دراسة عن البيوت ذات الأجيال المتعدّدة سنة 2018.

وهو يلفت إلى أن «عدد البالغين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً والذين يعيشون في بيوت ذات أجيال متعدّدة ازداد ازدياداً شديداً خلال 10 سنوات».

وارتفعت نسبتهم من 23 إلى 33% بين 2007 و2016.

وهو يقول: «هذا يعكس بكلّ وضوح وجود فئة من البالغين لا تكسب ما يكفي من المال للعيش باستقلالية».

ويرزح الكثير من الأمريكيين الشباب تحت وطأة قروضهم الدراسية.

فرانس برس