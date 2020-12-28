شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد: تعكس قوة ومتانة الوضع المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بموازنة العام الجديد التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للإمارة، ومناخها الاقتصادي المميز، ومدى التخطيط الاستراتيجي لمستقبل إمارة الشارقة.

ولفت إلى أن تخصيص 11% من الموازنة للدعم الاجتماعي والمساعدات يعكس اهتمام سموه في تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية، ويضعنا أمام مسؤوليتنا وديمومة العمل الدؤوب من أجل تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا، وترجمة أفكارنا، وهذا ليس بالأمر الغريب على صاحب السمو حاكم الشارقة، كما اعتدنا من سموه، لا ينسى أبناءه ورعيته والمقيمين في أرض الإمارة الباسمة.

وأضاف، تعكس موازنة العام الجديد، وهي الكُبرى في تاريخ الإمارة، عن رؤية سموه العميقة التي تتجلى في كل المجالات؛ إذ ضمت تطوير وتحسين البنية التحتية والتنموية والإنتاجية والثقافية والخدمية والصحية والاجتماعية، وتتجسد تلك الرؤية من خلال الموازنة العامة التي تضيف في كل عام عناوين جديدة وخدمات نوعية في كل المجالات، وتشكل قيمة مضافة على كل ما سبقها، سواء على صعيد الزيادة والنمو، أم على صعيد شمولية الخدمات وحضورها في كل محطة وعنوان ومجال.