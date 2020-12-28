شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للسيدات» تكرم 13 فائزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، اختتمت الدورة السابعة عشرة لجائزة الإمارات للسيدات. بتكريم 13 فائزة.

وقال المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: «شهدنا هذا العام إقبالاً متزايداً من المشارِكات وصل إلى 80 سيدة من المهنيات وصاحبات الأعمال من كافة أنحاء الإمارات»، وأعلن عن إضافة فئة جديدة للجائزة هي فئة «القائدات الشابات» من العام المقبل.

الفائزة العامة عن فئة المهنيات: الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي

الفائزة مكرر: د.منال محمد تريم الشامسي

الفائزة عن فئة المهنيات: المهندسة طيبة الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة الياسات البترولية– شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). أول رئيسة تنفيذية في أدنوك.

الفائزة مكرر عن فئة المهنيات: صوفيا جلال المدير التنفيذي لنستله نيوترشن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الفائزة عن فئة المهنيات: د.رحاب العامري مدير إدارة الاعتماد الوطني– وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

الفائزة عن فئة الأعمال: فاطمة علي الظاهري الرئيسة التنفيذية لأمواج للمجوهرات.

الفائزة عن فئة المهنيات: د.طريفة سالم الزعابي نائب المدير العام في المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا).

الفائزة مكرر عن فئة المهنيات: د.شفيقة عيظة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي

الفائزة عن فئة الأعمال: منى المنصوري حاصلة على شهادة في هندسة البترول، وماجستير في الجيولوجيا.

الفائزة عن فئة المهنيات: المهندسة خولة النومان الشامسي من أول 4 مهندسات معماريات تم تعيينهن في بلدية الشارقة عام 1988. أول امرأة تصبح عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

الفائزة عن فئة المهنيات: د.المهندسة سعاد الشامسي، خبرة 15 عاماً في مجال هندسة الطيران في شركة طيران الاتحاد وطيران الإمارات.

الفائزة مكرر عن فئة المهنيات: د.أمل صباح قنبر تحوز 3 ملكيات فكرية منها آلية تقييم مبادرات السعادة.

الفائزة عن فئة الأعمال: فاندانا جين قامت على مدى 21 عاماً بنشر مدرسة الطبخ النباتي الهندية في الشرق الأوسط.