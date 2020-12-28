شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، الأحد نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار).

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، كانت الأرباح نمت 28.2% في أكتوبر/ تشرين الأول. تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية.

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً قوياً عقب صدمة جائحة كوفيد-19، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نمواً غير مسبوق في نوفمبر /تشرين الثاني، لكن بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدولار.

وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، نمت أرباح الشركات الصناعية 2.4% على أساس سنوي، بعدما ارتفعت 0.4% في الأشهر العشرة الأولى من 2020.

(رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.