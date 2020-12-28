شكرا لقرائتكم خبر عن 76 % حصة الدول العربية من صادرات رأس الخيمة في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

ارتفعت حصة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة في نهاية عام 2019 إلى 76% بعد أن كانت تشكل 52% في عام 2016، كما شهد العام الأخير تزايداً ملحوظاً في عدد الشهادات بنسبة بلغت 20% إلى أن وصل العدد إلى 18,613 شهادة منشأ في عام 2019 وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3 مليارات و40 مليون درهم، جاء ذلك في دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة رأس الخيمة.

وقالت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة: لعبت الأسواق العربية من خلال استيراد منتجات الإمارة دوراً محورياً في المحافظة على زخم الإنتاج والاستثمار، وقد بدا ذلك من خلال ما شهدته الصادرات إلى الدول العربية خلال السنوات الأخيرة تطوراً مطرداً بدا واضحاً في الزيادة التي طرأت ما بين عامي 2016-2019؛ حيث ارتفعت حصة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة في نهاية عام 2019 إلى 76% بعد أن كانت تشكل 52% في عام 2016، كما شهدت السنة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد الشهادات بنسبة وصلت إلى 20% إلى أن وصل إلى 18,613 شهادة منشأ في عام 2019 وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3.04 مليار درهم.

من جانبه قال عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول في غرفة رأس الخيمة: «إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت لها الحصة الكبرى من صادرات رأس الخيمة لعام 2019 بحكم قرب أسواقها؛ حيث استأثرت بما نسبته 67% من صادرات الإمارة وبقيمة بضائع بلغت 2.38 مليار درهم، كما تصدرت السعودية باقي الدول استيراداً من الإمارة بإجمالي وصل إلى 1.16 مليار درهم، كما تنوعت صادرات الإمارة إلى الدول العربية لتشمل 20 فصلاً من فصول البضائع المختلفة والتي تصدرتها معدات النقل بحصة 30% تلتها معادن عادية ومصنوعاتها ب 13% إلى جانب آلات ومعدات كهربائية وأجزائها ب 11% ثم باقي فصول البضائع المختلفة».