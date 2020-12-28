شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: الموازنة رسالة واضحة لمواصلة النمو الاقتصادي رغم التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد مسؤولون في إمارة الشارقة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم، تمثل رسالة واضحة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم التحديات وترسخ البيئة المثالية لاستقطاب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

وقالوا إن الموازنة التي جاءت بنمو 12% مقارنة بموازنة عام 2020 تواصل مساعي الشارقة لضخ مزيد من النفقات على كافة القطاعات الحيوية، لاسيما مشاريع البنية التحتية والخدمات والصحة والتعليم والمرافق ما يعزز مكانة الشارقة كمدينة عصرية ومستدامة.

وأشاروا إلى أن توجيهات سموه المتعلقة بتوفير وسائل الدعم الكافية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بما يدعم صورة الشارقة كملاذ آمن للاستثمار والعيش والعمل في كافة المجالات.

قالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة:«جاءت موازنة الشارقة لعام 2021 لتشكل قيمة مضافة على صعيد الزيادة والنمو، وشمولية الخدمات، فقد اعتدنا على توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز دوماً على رفاهية المواطن والمقيم والزائر والمستثمر، والتي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالإنسان في مختلف المجالات، في ظل نهج راسخ وثابت بما يسهم في تحقيق كافة الأهداف المنشودة، وتحفزنا في«الهيئة» على بذل المزيد من الجهد والعمل لترجمة رؤى وتوجيهات سموه».

مروان السركال: بيئة جاذبة للاستثمار

قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): جاءت موازنة العام الجديد 2021 لحكومة الشارقة التي تحظى بكل الدعم والرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتغطي كل مجالات الإنتاج والعمل والحياة، وتخدم الإنسان وتعمل على الارتقاء به وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات له، وتحقيق نقلات نوعية في كل المجالات بما ينسجم مع تطلعات واحتياجات وطموحات سكان الإمارة، وغطت، كما هو متوقع منها، كافة المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى أن تخصيص 47٪ من الموازنة للرواتب هو عنوان عريض للمواطن والمقيم والمستثمر والزائر، وفيها من الثقة ما يحفز ويشجع الجميع للاستقرار في الشارقة.

وأضاف: كما أن زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بمقدار 46٪ عن موازنة 2020 وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة يعكس قوة ومتانة وقدرات الإمارة في المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الجبارة والباهرة في كافة الأصعدة، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية في قطاع الأعمال والاستثمار من خلال خلق البيئة الجاذبة للاستثمار ضمن بنية تحتية متطورة وقوانين وأنظمة داعمة ومحفزة.

ثابت الطريفي: تعزيز التنافسية

قال ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة:«إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2021 تظهر مدى الحرص على مواصلة تطوير البنية التحتية في الإمارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وفقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتدعيم قوة ومتانة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز المزايا التنافسية لتظل إمارة الشارقة نموذجاً يقتدى به في البناء والتقدم».

وأضاف، «سنواصل في بلدية الشارقة العمل على تنفيذ خططنا التنموية الطموحة في إطار الموازنة، لاسيما أن الإمارة تشهد حالياً تطوراً ونمواً ملحوظاً في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية، وهي محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل الخدمات المتطورة، والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها الشارقة».

عبد الله العويس: تشير إلى إمكانات الشارقة

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2021 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشير بوضوح إلى الإمكانات الهائلة التي تملكها إمارة الشارقة، للحفاظ على تفوقها وريادتها رغم التحديات التي شهدها عام 2020، مشيراً إلى أن تحديد المخصصات المالية لكل قطاع على حدة بهذه الكيفية شديدة التوازن، يعكس الفكر الثاقب الذي أسسه صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تستلهم منه الجهات الحكومية في الإمارة توجهاتها وتعمل على إدارة مواردها، وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً، كما يظهر مدى اتباع الشارقة لأدوات وأساليب هي الأفضل عالمياً في مجال الاستثمار الأمثل للموارد، وإعداد الموازنات والمشروعات المتصلة بها بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.

سلطان السويدي: الاهتمام بالبنية التحتية

قال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة الشارقة لعام 2021، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، تعكس مواصلة دعم حكومة الشارقة لمسيرة التنمية المستدامة واستمرارية تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية الإمارة، من خلال تحريك عجلة النمو الاقتصادي، واستمرار الحكومة في تقديم الخدمات المتميزة لتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.

محمد العوضي: تخطيط مستقبلي

قال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن صدور الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2021 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تأتي في وقت يمر الاقتصاد العالمي في حالة من الضبابية نتيجة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، لتعكس قوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الشارقة وحالة الاستقرار ومقومات النماء والمناخ العام المميز للاقتصاد، وأضاف: جاءت الموازنة كترجمة مالية للأولويات الاستراتيجية للشارقة، والتي تعتمد على تحفيز الاقتصاد.

خليفة الشيباني: تحقيق التنمية المستدامة

أشاد خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية بموازنة العام الجديد التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ خصص 43 % من الموازنة العامة لتطوير وتحسن البنية التحتية للإمارة، بزيادة قدرها 40 % عن موازنة عام 2020، ما تعكس مدى التخطيط الاستراتيجي والتنموي لمستقبل الإمارة وتخدم الموازنة التطلعات الاقتصادية للإمارة، وتفتح المجال لاستكمال شبكة الطرق والأنفاق والمنشآت السياحية والمرافق الخدمية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كل المجالات.

سيف المدفع: تعكس القدرة على التقدم

أكد سيف محمد المدفع، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لعام 2021؛ تعكس المتانة المالية للخطط المستقبلية لإمارة الشارقة، ومسيرتها الثابتة لتحقيق النمو المستدام على كافة الصعد، وتؤكد مجدداً أن إمارة الشارقة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التنموية من دون توقف.

وأوضح: إن تخصيص 29% منها لقطاع التنمية الاقتصادية؛ يؤكد حرص إمارة الشارقة على مواصلة نهجها الرامي إلى توفير بيئة استثمارية نموذجية، وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم ومشاريعهم.

علي المدفع: مواصلة الإنفاق

قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: تمضي إمارة الشارقة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل، تتمثل في خطط استباقية لتحقيق إنجازات نوعية والارتقاء بالمسار التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات، وجاءت موازنة الشارقة 2021، لتؤكد أن مسيرة التنمية ماضية بقوة نحو المزيد من التطور، بدعم من اقتصادها القوي، وبفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كما أنها تشكل حافزاً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.

وأضاف المدفع: تعكس الموازنة العامة خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي وتراعي دعم جميع المشاريع والمبادرات والجهات الحيوية في الإمارة بما فيها مطار الشارقة الذي بات يلعب دوراً كبيراً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، في ظل استخدام وتوافر أفضل التقنيات التي تسهم في تلبية مختلف احتياجات المتعاملين وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

خالد المدفع: الاستثمار في الموارد

أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة للعام المقبل، تشكل محفزاً لبذل قصارى جهدنا لترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إذ جاءت موازنة عام 2021 لتؤكد مدى اهتمام سموه في احتضان الابتكار والإبداع.

وقال: لقد ركزت الموازنة العامة للعام الجديد على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والإعلامي للإمارة وغيرها، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة، وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.

عبد العزيز المسلّم: بناء الإنسان

أكد الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2021، تعكس الازدهار الذي تشهده مختلف القطاعات في الإمارة، فيما تخصص نسبة مهمة للجانب الثقافي والتراثي في تأكيد الالتزام المستمر لإمارة الشارقة بإثراء الحياة الثقافية والاحتفاء بالتراث، انطلاقاً من اهتمامها ببناء الإنسان وتنمية معارفه، مع توفير كافة الإمكانيات التي تعزز من نشاط المؤسسات الثقافية في الإمارة لتحقيق هذه الأهداف وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة.

صباح جاسم: دعم الابتكار

قال الدكتور صباح عبود جاسم، مدير عام هيئة الشارقة للآثار:«تعكس الموازنة العامة بكل وضوح وثقة حرص صاحب السمو، حاكم الشارقة، على الاستمرار في تحقيق النجاح والرفاهية للمواطن والمقيم والمستثمر والزائر والسائح، وتراعي في كل عام أهمية وضرورة زيادة الاستثمار بالإنسان والمكان، وبالكوادر البشرية كعنصر أساسي في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار».عبد الله دعيفس: نظرة مستقبلية

أكد عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي،«تحكيم» أن موازنة العام الجديد التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعكس الرؤية العميقة لسموه، وتؤكد متانة اقتصاد الإمارة، وتعزز مكانتها المرموقة.

وأشار دعيفس، إلى أن الموازنة تدل على رؤية الشارقة الحكيمة ونظرتها المستقبلية التي تضع خدمة مواطنيها ومقيميها على رأس أولوياتها، والتي تسعى إلى إنجازها من خلال الموازنة السنة المالية 2021، إذ ازداد حجم الانفاق المتوقع لعام 2021 بنسبة مقدارها 12% مقارنة بموازنة عام 2020.

يوسف السويجي: الحفاظ على النمو

قال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة: جاءت موازنة العام الجديد 2021 لحكومة الشارقة، ملبية لمختلف الاحتياجات، وتغطي كل المجالات، وتسهم في الاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الراحة الرفاهية والسعادة للمواطن والمقيم والزائر، بما توفره له من خدمات وإمكانيات ومعلومات وإجراءات ومعرفة، من خلال تلك الرؤية التي يقدمها لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي تتجلى في مثل هذه الأيام من خلال الموازنة العامة للإمارة، وفي محطات وعناوين عريضة مهمة وإن ما قدمته وعرضته موازنة حكومة الشارقة للعام الجديد، يعتبر مؤشراً قوياً على حرص الحكومة لتوفير أفضل بيئة جاذبة ويؤشر أيضاً على متانة الوضع الاقتصادي، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة وأهمية تنويع مصادر الدخل وتطويرها للحفاظ على مستوى النمو في الإمارة.

عبدالعزيز الشامسي: تنسجم مع التطلعات

أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لكافة القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية العاملة في الإمارة، هو دعم كبير ومستمر وبلا حدود، يتجلى في أكثر من مستوى ومجال، وما رؤيتنا واستراتيجيتنا وجهودنا، إلا ترجمة لرؤية سموه وتوجيهاته.

عبد الله المناعي: قوة الوضع المالي

أكد عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة، تجسد النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الإمارة، وتؤكد قوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به، وتعكس قدرتها على مواجهة مختلف التحديات، ورفد كافة القطاعات من خلال التأسيس للبنى التحتية القوية، وتعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة، وضمان محافظتها على مسيرة التقدم لمواصلة محافظتها على مراتب الصدارة التي حققتها خلال العقود الماضية.