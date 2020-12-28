شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تدخـل في مزاج الإجازة مع بدايـة آخر أسبوع مـن 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استهلت مؤشرات الأسهم المحلية أول جلسة من الأسبوع الأخير من العام 2020، في المنطقة الحمراء، بعدما سجلت تراجعاً طفيفاً وسط ضغوطات من الأسهم القيادية في العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة.

وشهدت المؤشرات العامة خلال جلسة الأحد حالة من التأرجح بين المنطقتين الحمراء والخضراء، مع تراجع واضح في سيولة المستثمرين، بالتزامن مع فترة أعياد الميلاد، ودخول المستثمرين في الإجازات السنوية، مما انعكس على توجهات الأجانب غير العرب الذين تراجعت استثماراتهم في السوقين.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.46%، بما يعادل 11.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2515.67 نقطة، بضغوطات من قطاعي البنوك والعقار، وكان المؤشر العام، قد شهد حالة من التذبذب المائل للسلبية، لكنه تخلى عن مستوى 2520 نقطة في آخر دقائق من الجلسة. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.59%، بما يعادل 30 نقطة، ليغلق عند 5095.9 نقطة، بضغوط رئيسية من قطاع البنوك والاتصالات.

وهبطت السيولة الكلية في السوقين إلى 404.5 مليون درهم، بتداول 183.1 مليون سهم، حيث شهد سوق أبوظبي 301.5 مليون درهم، بتداول 64.1 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي المالي 103 ملايين درهم، بتداول 119 مليون سهم.

واتجهت السيولة نحو الأسهم الرئيسية في سوق أبوظبي، حيث تصدر «العالمية القابضة» الشركات الأكثر تداولاً بنحو 74.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 70.8 مليون درهم، ثم «الدار» 67.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 40.64 مليون درهم.

سوق دبي

وصعد «جي إف إتش» 3.2% إلى 0.610 درهم، وتصدر التداولات بنحو 25 مليون درهم، وانخفض المؤشر القطاعي للبنوك 0.8%، متأثراً بانخفاض «دبي الإسلامي» 0.85% إلى 4.64 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.94% إلى 10.5 درهم.

وفي قطاع العقار الذي تراجع 0.6%، انخفض سهم «داماك» 3.5% إلى 1.37 درهم، و«إعمار العقارية» 0.3% إلى 3.57 درهم، بتداول 17.6 مليون درهم، كما تراجع «إعمار للتطوير» 0.36%، و«ديار» 0.35%.

وارتفع قطاع التأمين هامشياً، مع صعود «دار التكافل»4%، و«أمان»0.93%. وفي النقل، ارتفع «العربية للطيران»1.6% إلى 1.27 درهم، و«أرامكس» 0.9% إلى 4.48 درهم، وتراجع «الخليج للملاحة» 2.4%.

وواصل سهم «دي إكس بي» تراجعه منذ الإعلان عن عرض الاستحواذ في 4 جلسات، حيث انخفض خلال جلسة الأحد بنسبة 4.8% إلى 0.099 درهم، بتداول 27 ألف درهم فقط.

وفي قطاع الاستثمار، انخفض «شعاع كابيتال» 1.6% إلى 0.671 درهم، و«سوق دبي المالي»0.21% إلى 0.918 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك 0.83% متأثراً بتراجع 3 أسهم رئيسية في القطاع، وعلى رأسها«أبوظبي الأول» الذي انخفض 0.91% إلى 13.08 درهم، و«أبوظبي التجاري»0.48% إلى 6.21 درهم، و«أبوظبي الإسلامي»1.47% إلى 4,7 درهم.

وانخفض قطاع العقارات 0.3%، مع انخفاض«الدار العقارية»0.31% إلى 3.21 درهم، بتداول 67.5 مليون درهم.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.46%، مدفوعاً بارتفاع سهم «اتصالات» ليغلق عند 17.32 درهم، بتداول 6 ملايين درهم.

وتراجع الطاقة 0.99%، مع انخفاض الأسهم الثلاثة في المؤشر، حيث تراجع «أدنوك للتوزيع»0.79% إلى 3.79 درهم وتراجع و«دانة غاز»0.57%، و«طاقة»2.08%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.4%، مدفوعاً بصعود سهم «العالمية القابضة» 0.24% إلى 41.8 درهم، بتداول 74.8 مليون درهم، كما ارتفع«الواحة كابيتال»0.91%، و«إشراق» 2.24%.

وارتفع التأمين 0.17%، مع ارتفاع «الاتحاد للتأمين» 9%، و«ميثاق» بأكثر من 3%. وارتفع الصناعة 0.37%، مع ارتفاع «الخليج للصناعات الدوائية» 1.45%، و«سيراميك رأس الخيمة» 0.7%.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع، بمحصلة طفيفة بلغت 1.5 مليون درهم في سوق دبي، وبمحصلة أكبر في سوق أبوظبي بنحو 48 مليون درهم.

وسجل المواطنون، محصلة شراء في أبوظبي بنحو 47.4 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 2.55 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شراء في دبي بنحو 1.7 مليون درهم، وبنحو مليون درهم في أبوظبي. أما العرب، فسجلوا محصلة بيع طفيفة في أبوظبي بنحو 180 ألف درهم، بينما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 2.4 مليون درهم.

وتراجعت تداولات المؤسسات في سوق دبي لتصل إلى 43.8 مليون درهم (بيعاً وشراءُ)، بمحصلة بيع بلغت نصف مليون درهم فقط، بينما سجلت المؤسسات محصلة بيع بنحو 7.4 مليون درهم، وسط تداولات بقيمة 520.3 مليون درهم، بيعاً وشراءً.