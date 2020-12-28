شكرا لقرائتكم خبر عن 2106 مليارات قدم3 إجمالى استهلاك الغاز 2019-2020 بمتوسط يومى 5754 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، عن أن إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2019-2020 بلغ حوالي 2106 مليارات قدم مكعب غاز بمتوسط استهلاك يومى بلغ 5754 مليون قدم مكعب.

وأشار التقرير، إلى معدلات استهلاك القطاعات المختلفة من الغاز والتى كانت كالتالى..





يعد قطاع الكهرباء أكبر القطاعات المستهلكة للغاز حيث بلغ إستهلاكه حوالى 1272.8بليون قدم مكعب بمعدل 3477.6 مليون قدم3/ يوم ) بنسبة حوالى 60.44% من إجمالى الإستهلاك المحلي وبانخفاض 245 مليون قدم مكعب/يوم عن استهلاك العام السابق نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء خلال الربع الأخير من العام بنسبة تترواح من 10-12% نتيجة تطبيق بعض الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

قطاع الصناعة يستهلك حوالي 479 بليون قدم مكعب بمعدل 1308.9مليون قدم 3/ يوم بنسبة مساهمة 22.75 % من إجمالى الإستهلاك المحلى ( يشمل قطاعات: الأسمدة 234.75 مليار قدم " - قطاع الحديد والصلب 58.2 بليون قدم3 " 182.77 بليون قدم مكعب لباقى الصناعات و الأسمنت 3.35 مليار قدم مكعب.





قطاع البترول ومشتقات الغاز: يستهلك حوالي 234 مليارات قدم مكعب ( بمعدل 639.4 مليون قدم مكعب يوميا ( يشمل معامل التكرير والبتروكيماويات والميثانول ومصانع مشتقات الغاز )، بنسبة 11.1% من إجمالي الإستهلاك.

قطاع المنازل: يستهلك حوالي 99.3 بليون قدم مكعب بمعدل271.3مليون قدم مكعب يوميا "بنسبة حوالي4.7% من إجمالي الإستهلاك .

قطاع تموين السيارات :يستهلك حوالي 20.84بليون قدم مكعب غاز بمعدل 57مليون قدم مكعب غاز يوميا بنسبة1%من إجمالي الاستهلاك.