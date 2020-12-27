شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مشروع المشاركة لتعزيز الفرص الاستثمارية في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل في مقر الأمانة أمس مشروع المشاركة والاستثمار الذي يخص رجال الأعمال مع أمانة المنطقة بالشراكة مع الغرف التجارية، وذلك لمشاركتهم في التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية لهم، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس المجلس البلدي لمدينة بريدة خالد الخضر.

واطلع الأمير فيصل بن مشعل على عدد من الأعمال التي تنفذها أمانة المنطقة المسهمة في تعزيز التقنية، مستمعا لشرح موجز عنها من قبل أمين القصيم ، ومنها نظام «شتلات»، ومبادرة «أمانة بلا ورق» التي تستهدف أرشفة 8 ملايين وثيقة والربط مع 62 قطاعا حكوميا، إضافة إلى خدمة الاستعلام الفوري التي بلغت 2900 عملية استعلام، وأعمال رفع السيارات التالفة في الأحياء البالغة 6113 سيارة.

وشاهد عرضا مرئيا عن جهود أمانة منطقة القصيم في مجال الأمن السيبراني وعدد من الإحصاءات المتخذة خلال عام 2020 .

عقب ذلك اطلع فيصل بن مشعل على تصاميم مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة بريدة وتفاصيل تصميمه ليكون حاضنا لمناسبات واحتفالات منطقة القصيم، الذي احتوى على مسرح مكشوف بمساحة 15 ألف م2، ومدرجات بسعة 3500 متفرج.

وأوضح أمير منطقة القصيم أن هذا العمل يأتي بدعم القيادة الرشيدة لتطوير القطاع البلدي، مثمنا الجهود المقدمة كافة من قبل أمانة المنطقة في معالجة التشوهات وغيرها من أعمال أسهمت في تقديم نقلة نوعية في كل أعمال أمانة المنطقة.

وأكد أن مجال الاستثمار وتشجيعه يسهم في إيجاد فرص العمل لأبناء المنطقة، داعيا إلى مواصلة التكاتف بين أمانة المنطقة والغرف التجارية ورجال الأعمال وتسهيل مجالات الاستثمار كافة للشركات العالمية، موجها بإقامة ملتقى استثماري بعنوان «المشاركة والاستثمار» بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة وفسح المجال لرجال الأعمال بالاستثمار والمشاركة في التطوير والتنمية على ما يعود على هذا الوطن بكل خير ومنفعة.