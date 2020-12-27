شكرا لقرائتكم خبر «مكة للإنشاء» تحتضن أول فرع لكارفور السعودية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سراج عتيق أن شركتهم ومن خلال ما يتميز به برجها السكني والتجاري والإداري بجوار الحرم المكي الشريف من موقع استراتيجي وثقة وافرة لدى المسوقين، تمكنت من استقطاب شركة كارفور السعودية، وهى إحدى شركات ماجد الفطيم للتجزئة، وذلك من خلال افتتاح أول فرع لها بمكة المكرمة، مبديا سعادة غامرة باحتضان شركة مكة لأول فروع كارفور بمكة المكرمة.

وأضاف عتيق أن افتتاح أول فرع لكارفور بشركة مكة للإنشاء والتعمير يعد نقلة نوعية لنشاطات الشركة، وإعطاء المسوقين ما يرغبون من مساحات متنوعة ومواقع مميزة توفر لحجاج ومعتمري وزوار المسجد الحرام جميع احتياجاتهم، مبينا أن الشركة نقلت جميع المطاعم إلى الدور الثالث.

وأبان مدير عام مكة للإنشاء والتعمير أنه وبرغم الظرف الاستثنائي الذي تسببت فيه جائحة كورونا إلا أن الشركة ظلت في تطور مستمر. مقدما شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وكل منسوبيها الذين ظلوا داعمين لأعمال الشركة ومشاريعها ونشاطاتها.

من جانبه أوضح مدير عام التطوير وإدارة الأصول أنهم سعداء بافتتاح أول فرع لكارفور، الذي احتضنته شركة مكة للإنشاء والتعمير بمقرها بجوار الحرم المكي الشريف (الدور الثاني). مشيرا إلى أن كارفور السعودية ستفتتح قريبا فرعا ثانيا بالعاصمة المقدسة، موجها شكره لكل المسؤولين بشركة مكة للإنشاء والتعمير، الذين قدموا لهم كل التسهيلات حتى رأى فرعها الأول النور بمكة المكرمة في أبهى حلة.