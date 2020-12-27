«مكة للإنشاء» تحتضن أول فرع لكارفور السعودية بالعاصمة المقدسة

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وأضاف عتيق أن افتتاح أول فرع لكارفور بشركة مكة للإنشاء والتعمير يعد نقلة نوعية لنشاطات الشركة، وإعطاء المسوقين ما يرغبون من مساحات متنوعة ومواقع مميزة توفر لحجاج ومعتمري وزوار المسجد الحرام جميع احتياجاتهم، مبينا أن الشركة نقلت جميع المطاعم إلى الدور الثالث.وأبان مدير عام مكة للإنشاء والتعمير أنه وبرغم الظرف الاستثنائي الذي تسببت فيه جائحة كورونا إلا أن الشركة ظلت في تطور مستمر. مقدما شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وكل منسوبيها الذين ظلوا داعمين لأعمال الشركة ومشاريعها ونشاطاتها.
من جانبه أوضح مدير عام التطوير وإدارة الأصول أنهم سعداء بافتتاح أول فرع لكارفور، الذي احتضنته شركة مكة للإنشاء والتعمير بمقرها بجوار الحرم المكي الشريف (الدور الثاني). مشيرا إلى أن كارفور السعودية ستفتتح قريبا فرعا ثانيا بالعاصمة المقدسة، موجها شكره لكل المسؤولين بشركة مكة للإنشاء والتعمير، الذين قدموا لهم كل التسهيلات حتى رأى فرعها الأول النور بمكة المكرمة في أبهى حلة.
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