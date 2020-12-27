شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للتأمين: شراكة الحكومة ترفع مساهمة التأمينات الزراعية بالناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن انجح نماذج التأمينات الزراعية حول العالم، هى تلك القائمة على دعم الحكومات للمزارعين وشركات التأمين، الى جانب مدى مواكبة هذه البرامج أو النماذج لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على قنوات توزيع جديدة ومتطورة، وفى اغلب الأحيان تقوم هذه النماذج على البرامج التى تشبه فى عملها المجمعات التأمينية، وأيضا الشراكة بين شركات التأمين والمنظمات والجهات الداعمة للقطاع الزراعى والجمعيات الزراعية وغيره أمر هام ساعد للوصول الى الفئات المختلفة من المزارعين.

ويرى الاتحاد المصرى للتأمين بحسب ما جاء فى النشرة الأسبوعية، أن الوصول الى نسبة مساهمة مرتفعة للتأمينات الزراعية فى الناتج المحلى الإجمالى، لن يقوم فقط على جهود شركات التأمين ولكن يجب أن يتم من خلال الشراكة بين الحكومة وقطاع التأمين المصرى، أيضا التعاون بين المنظمات والهيئات والجمعيات والجهات المختلفة العاملة بالقطاع الزراعى فى مصر، أمر هام سيسعى الاتحاد الى تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف توسيع قاعدة التوزيع والوصول الى الفئات التى لا تصل اليها الخدمات التأمينية، بالإضافة الى مواكبة التطور التكنولوجى والوصول الى قنوات توزيع جديدة وذكية.

ويسعى الاتحاد المصرى للتأمين فى الفترة القادمة من خلال خطته، الى تفعيل أكبر وتطوير وتقديم دعم مميز وغير عادى للجنة العامة للتأمينات الزراعية، بالإضافة الى ابرام العديد من البروتوكولات والشراكات التى تهدف الى توفير البيانات اللازمة والتغطيات التأمينية المميزة، والتوسع فى الاكتتاب بالتأمينات الزراعية المستدامة بسوق التأمين المصري.

ويتضمن ذلك الاستعانة بكبرى شركات (وساطة) إعادة التأمين المتخصصة فى مجالات التأمينات الزراعية والتى جارى الانتهاء من ابرام مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم معها، واستكمال العمل الخاص بالانتهاء من انشاء مجمعة لتأمين الاخطار الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعى، بالإضافة الى القطاعات الأخرى والمواطنين الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التى يوجهونها، بسبب أحداث الكوارث الطبيعية وبالتالى ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد AUP وسيكون لها عظيم الأثر فى تحقيق استدامة الاقتصاد المصري.

ونوه الاتحاد أنه خلال الفترة القادمة سيتم عقد العديد من الندوات فى هذا المجال "التأمينات الزراعية" وغيره، من خلال منصة SPI HUB الخاصة بالاتحاد، وذلك بهدف نشر الأفكار الثمينة وتقديم الدعم الفتى لجميع المهتمين بالتأمينات الزراعية فى السوق المصرى والعربي.