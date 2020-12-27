شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 633.055 مليار جنيه.





إيقاف تداول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 20 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ شركة العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بي انفستمنتس القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، رواد السياحة، بنك التعمير والإسكان، القاهرة للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية، بنك الكويت الوطني-مصر، مطاحن مصر العليا، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، اودن للاستثمارات المالية، غاز مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس.

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 633.055 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 433.7 مليون ورقة مالية بقيمة 807.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.51%، والعرب على 6.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.6 مليون جنيه، 685.1 ألف جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 452 ألف جنيه، 40.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12802 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1057 نقطة.

وصعدت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.666 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 14.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 23.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.91%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 25.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.71%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.075 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.29%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 82.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.45%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.93%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 24.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.49%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.491 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 13.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%.