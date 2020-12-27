شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف أسباب اختيار "الإدارية" العاصمة الرقمية العربية فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه خلال اجتماع مجلس وزراء اتصالات العرب الذى انعقد الأسبوع الماضى كان هناك 3 قرارات ضمن فعاليات الدورة، وكان القرار الأول اختيار مصر رئيس للدولة الحالية لمجلس وزراء الاتصالات العرب، بينما القرار الثانى انتخاب مصر بالاجتماع رئيس للمكتب الفني لوزراء اتصالات العرب العامين القادمين، وكان القرار الثالث اختيار العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الرقمية العربية في2021.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن سبب اختيار العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الرقمية العربية في2021 لأتها مدينة زكية بشكل متكامل وكل خدماتها تقدم عبر خدمات رقمية وتدار عبر منظومات رقمية بشكل كامل ، والدافع الثانى لاختيار العاصمة الرقمية العربية في2021 هو ما تضمنه العاصمة من مجموعة من المشروعات التي ترتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبينها مدينة المعرفة التي تضم اول جامعة متخصصة جامعة وهى مصر المعلومات بجانب مركزين للأبحاث ، كما أن هذه المدينة بما تحتويه من هذه المشروعات بجانب كون العاصمة مدينة ذكية جعلها يتم اختيارها عاصمة العربية الرقمية .

واستطرد وزير الاتصالات: حين تنتقل الحكومة للعاصمة تنتقل كحكومة رقمية وليست ورقية وتتبادل البيانات عبر أجهزتها وليس ورقها وتتواصل دون أوراق ويتم تأهيل الموظفين بالحكومة على هذا الامر، حيث يتم تدريب عام وشامل على منظومة العمل في العاصمة ثم تدريب متخصص للموظفين على كل الأنظمة التي سيستخدمونها في العاصمة الإدارية.