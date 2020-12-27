شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : منصة مصر الرقمية تقدم 35 خدمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة مصر الرقمية تغطى محور أخر من محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وهى معاونة باقى الوزارات وجهات الدولة في رقمنة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن ، مضيفا أنه من بين الخدمات المقدمة في منصة مصر الرقمية خدمة رفع القضايا المدنية عن بعد، يستفيد منها المحامين من خلال رفع الدعاوى دون التواجد في المحكمة، موضحا أن منصة مصر الرقمية تقدم 35 خدمة في جميع أنحاء الجمهورية، وبنهاية يناير 2021 سنقدم 30 خدمة وستتوالى الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، من لا يرغب في التعامل مباشر عبر التكنولوجيا يمكنه أن يتلقى نفس الخدمات عبر مكاتب البريد، وهناك 150 مكتب بريد تقدم خدمات مصر الرقمية، وخلال عام 2021 سننشر الخدمات في باقى المكاتب، ومن لا يريد التعامل مع مكاتب البريد يمكنه أن يتلقى الخدمة عبر خط ساخن.