نينتكس العالمية تنشر قصة نجاح السعودية للكهرباء في أتمتة العمليات والتحول الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت شركة نينتكس العالمية، المتخصصة في الحلول الرقمية، قصة نجاح الشركة السعودية للكهرباء، في أتمتة العمليات والتحول الرقمي، على موقعها، ضمن قصص نجاح مجموعة من الشركات العالمية.

وأوضحت السعودية للكهرباء، أن نشر قصة نجاحها في هذا الموقع العالمي، يأتي بعد نجاحها في استخدام تقنيات «نينتكس» لمراقبة مشاريع الإنشاءات وإيصال الخدمة الكهربائية وتسريعها، حيث ساهمت في تطوير عدة حلول رقمية، من أهمها «بوابة الإنشاءات» و»نظام رصد المخالفات»، مشيرة إلى أنها الشركة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، التي تنشر قصة نجاحها في هذا الموقع.

وذكرت أن «بوابة الإنشاءات» تتيح لكل من مقاولي الشركة ومديريها، إمكانية التفاعل بشأن عملياتهم، بما في ذلك التعديلات على المشاريع والمواد الإضافية وإرجاع المواد والتأكد من شهادات التسليم والمشاريع الخاصة وأذونات العمل. كما تتضمن مسارات عمل ومهمات مخصصة، بحيث تسمح لأعضاء طواقم المقاولين في الميدان، بملء نماذج الكترونية والاستجابة للإشعارات ورفع الصور الفوتوجرافية التي توثق حالة المشروع.

كما تسمح لمشرفي «السعودية للكهرباء» الميدانيين، بتفقد سير المهام وتعبئة نماذج الكترونية، وإكمال المهام المنوطة بهم ورفع الصور، وكذلك تسمح لمديري المكاتب الخلفية بإصدار أذونات العمل عبر البوابة واستلام تقارير سير العمل عن كل مهمة.

وقال مدير مشاريع التقنيات المتقدمة والمتسارعة لدى الشركة أحمد السقاف «اعتمدنا تقنية نينتكس، لأننا استطعنا توفير الوقت والجهد في بناء العمليات بسهولة وبفترة وجيزة، فرغم الطبيعة المعقدة للأعمال الرقمية والتي تتطلب جوانب تتيح الاتصالات المتنقلة والتكامل مع الأنظمة الأساسية في الشركة وخارجها، وتوافق الأعمال من ناحية الأمن السيبراني وحفظ المنظومة الأمنية للشركة، فان «نينتكس» لبت جزءا كبيرا من متطلباتنا.»

وأضاف أنه بفضل استخدام السعودية للكهرباء أدوات التطوير الرقمية الحديثة، والتي من ضمنها أدوات نينتكس التطويرية، باتت القرارات تتخذ بسرعة فائقة، وأصبح أصحاب القرار قادرين على الاطلاع على البيانات والصور والفيديو لمواقع الأعمال، من خلال مكاتب أعمالهم دون الحالجة لزيارات المواقع، وبالتالي أصبح لديهم فهم أسرع وأشمل لحالة وسير الأعمال، الأمر الذي يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل في تسيير العمل والسرعة في إنجاز الأعمال واختصار دورات الأعمال.