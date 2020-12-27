57 مليار درهم إجمالي إنفاق موازنة دبي في 2021

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وكان تم الإعلان نهاية العام الماضي عن موازنة قياسية لدبي بإجمالي نفقات قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار)، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن الحجم الفعلي للنفقات.ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن الموازنة الجديدة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وأزمة جائحة كورونا، التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها، كما تؤكد موازنة العام 2021 إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، إن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%، مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام.
وأكد أهلي أن موازنة 2021 جاءت تلبية لمتطلبات التعافي من الجائحة والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020 .
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 5.2.3 مليار درهم، وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم.
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