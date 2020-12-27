شكرا لقرائتكم خبر 31 ديسمبر آخر موعد للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمكلفين إلى الاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية»، التي تنتهي في 31 ديسمبر الحالي، في مبادرة من الهيئة لتمكين عملائها من تصحيح أوضاعهم المالية والامتثال لواجباتهم الزكوية والضريبية.

وأكدت الهيئة أن المكلفين الذين قدموا اعتراضات على قرارات صادرة من الهيئة، في تاريخ سابق للثلاثين من سبتمبر الماضي، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء، شريطة التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها، وسحب الاعتراض المقيد لدى الجهة القضائية المختصة، مبينة في السياق نفسه أن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقعة في حق مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرب ضريبي.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى تقديم طلب عبر موقعها الالكتروني، مع إرفاق نموذج الطلب الورقي وما يثبت صفة مقدم الطلب.

كما دعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المبادرة، إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو من خلال البريد الالكتروني، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة.