تدشين 11 مشروعا لمنظومة البيئة والمياه في حائل بتكلفة 576 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد أمس 11 مشروعا لمنظومة البيئة والمياه بتكلفة 576 مليون ريال، وكذلك وضع حجر الأساس لـ6 مشاريع مائية وزراعية وبيئية أخرى بتكلفة 234 مليون ريال، بحضور نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووكيل الإمارة عادل آل الشيخ. وأوضحت الوزارة أن المشاريع النوعية تم تنفيذها وفق أفضل الممارسات العملية التي تعكس سير الوزارة، ممثلة في شركة المياه الوطنية، ‏وفق استراتيجية وخطط تنفيذية مترابطة لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية في المنطقة. تدشين 11 مشروعا: مشروع ربط القرى الواقعة على الدرع العربي بخط ناقل للمياه يصل بين (فيضة بن سويلم) ومحافظة الشملي بأطوال 65 كلم2، ضمن مشروع المياه الشامل، وإيصالها للمستفيدين بتكلفة 42 مليون ريال.

مشروع خط نقل المياه من طابة إلى محافظة الشنان ومركز فيد بأطوال تجاوزت 44 كلم2، وبتكلفة 20 مليون ريال

مشروعان لشبكات المياه في محافظتي الشملي والغزالة بأطوال تجاوزت 417 كلم2 لخدمة أكثر من 23 ألف مستفيد، وبتكلفة 72 مليون ريال، ضمن إيصال مياه الشرب للمستفيدين وزيادة نسبة الخدمات لتغطية المياه في المنطقة.

مشروعان لاستبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ذكية بمدينة حائل ومحافظات وقرى المنطقة، لتصل نسبة تغطية العدادات الذكية بالمنطقة إلى 100%، حيث أسهم في ربط الدوائر الالكترونية وتشغيل نظام القراءات عن بعد ‏دون تدخل بشري، وبتكلفة 64 مليون ريال.

مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة حائل، ومضاعفة سعة المعالجة اليومية بها من 75 ألف م3 في اليوم الواحد، لتصل ‏إلى 150 ألف م3 يوميا، وتستهدف خدمة أكثر من 229 ألف مستفيد بتكلفة 167 مليون ريال.

مشاريع لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، ورفع الضرر البيئي في منطقة حائل من خلال تنفيذ ما يزيد عن 204 كلم2 طولي من الشبكات.

تنفيذ أكثر من 6500 توصيلة صرف صحي منزلي في مدينة حائل ‏لخدمة أكثر من 46 ألف مستفيد بتكلفة 203 ملايين ريال.

مشروع محطات معالجة الصرف الصحي المدمجة لإغلاق مرامي الصرف الصحي في المنطقة، الذي أسهم في إغلاق ‏27 مرمى من أصل 31 ‏لدعم الإصحاح البيئي بتكلفة 5 ملايين ريال. وضع حجر الأساس لـ6 مشاريع: تنفيذ الخط الناقل وشبكات الصرف الصحي بضاحية الملك فهد لاستهداف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي ورفع الضرر البيئي، ويتوقع أن يستفيد منه 8 آلاف مستفيد، بتكلفة 35 مليون ريال.

تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة بقعاء، لزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي ورفع الضرر البيئي، وسط توقعات بأن يستفيد من المشروع 3 آلاف مستفيد، بتكلفة 28 مليون ريال.

إيصال المياه المتجددة من محطة المعالجة الثلاثية بمدينة حائل إلى متنزه حائل الوطني، ويتكون من خط ناقل بطول 7 كلم، وخزان بسعة 5 آلاف م3، ومحطة ضخ، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه المتجددة، ودعم الغطاء النباتي، بتكلفة 13 مليون ريال.

تنفيذ برج مياه في مدينة حائل على مساحة تقارب 70 ألف م2 وبطول 114 م، يتضمن خزانا أرضيا على مساحة 10 آلاف م3، وخزانا علويا بسعة 3 آلاف م3، ويتضمن كذلك أدوارا استثمارية تطل على مدينة حائل، وتشتمل على مسطحات خضراء ونوافير، بتكلفة 125 مليون ريال في مرحلته الأولى.

إنشاء محطة لإكثار البذور والشتلات بتكلفة 2.4 مليون ريال، لتنمية الغطاء النباتي، وإنتاج أصناف محاصيل وأشجار بستانية ذات جودة عالية، وكذلك إنتاج شتلات فاكهة متعددة الأصناف.

تعزيز الأبحاث التطبيقية للمياه الداخلية بتكلفة تقدر بـ29 مليون ريال، لتحسين بيئة الاستزراع في المياه الداخلية (كفاءة إنتاجية وتسويقية)، وتحسين معدلات البقاء، والتحول الغذائي، وإدخال أصناف اقتصادية جديدة بالمنطقة.

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