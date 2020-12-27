شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: حقل الريش أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدا من متكون جبل طويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة أرامكو السعودية 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، بينها اكتشاف في حقل الريش له علاقة بمتكون جبل طويق، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكدا أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة، لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدا من متكون جبل طويق.

وقال وزير الطاقة في بيان أمس «إن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية » تمكنت، بفضل الله سبحانه وتعالى، من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة .

وأضاف أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلا في اليوم، مصحوبا ب 3,2 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، حيث وصل الإنتاج الأولي من بئر الريش رقم 3 إلى 2745 برمي ال يوميا، من نوعية الزيت نفسها، مصحوبا ب 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلا يوميا، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

وأفاد بأنه تم اكتشاف الغاز غير التقليدي في مكمن الصارة في بئر المنحز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه. وأشار إلى تدفق الغاز من بئر المنحز بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلا من المكثفات يوميا، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وذكر أنه تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1 الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برمي ال في اليوم.

ولفت إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمكثفات فيها، حامدا الله ومثنيا عليه على ما أنعم به على المملكة من خيرات ونعم.

حقل الريش

شمال غرب مدينة الظهران

اكتشاف الزيت غير التقليدي

بئر الريش رقم 2

الزيت العربي الخفيف جدا

معدل التدفق: 4452 برميلا في اليوم

الغاز المصاحب: 3,2 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا

بئر الريش رقم 3

الزيت العربي الخفيف جدا

معدل التدفق: 2745 برميلا يوميا

الغاز المصاحب: 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم

بئر الريش رقم 4

الزيت العربي الخفيف جدا

معدل التدفق: 3654 برميلا يوميا

الغاز المصاحب: 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم

مكمن الصارة (بئرا المنحز والسهباء)

بئر المنحز

جنوب غرب حقل الغوار

معدل التدفق: 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم

المصاحب: 98 برميلا من المكثفات يوميا

بئر السهباء

جنوب حقل الغوار

معدل تدفق الغاز: 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا

بئر العجرمية رقم 1