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وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرة المهندس على تطبيق معرفته وخبرته في ممارسة العمل الهندسي المتوافق مع مؤهله التعليمي وخبرته العملية، مهنيا واحترافيا، كما يهدف الاختبار لقياس معرفة المهندس بالقواعد واللوائح المهنية والسلوك الأخلاقية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة في المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المهندسين نظمت اختبارات الممارسات الهندسية «PE» في مدينة الدمام لاختبار قدرات المهندسين الاحترافية.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرة المهندس على تطبيق معرفته وخبرته في ممارسة العمل الهندسي المتوافق مع مؤهله التعليمي وخبرته العملية، مهنيا واحترافيا، كما يهدف الاختبار لقياس معرفة المهندس بالقواعد واللوائح المهنية والسلوك الأخلاقية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة في المملكة.

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