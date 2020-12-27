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وأوضح أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي أن الفرص الاستثمارية شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة، كالترفيه والمجمعات والأسواق والمحلات التجارية والإعلانات والخدمات المساندة، مشيرا إلى أن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، ودعم حركة النهضة ورواد الأعمال والمستثمرين بإيجاد فرص استثمارية جاذبة بالمنطقة.وأكد أن الأمانة تسعى لتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار منطقة نجران.
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