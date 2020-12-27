شكرا لقرائتكم خبر سهم أرامكو يصعد فوق مستوى 35 ريالا بعد إعلان الشركة اكتشافات للزيت والغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلق سهم أرامكو السعودية فوق مستوى 35 ريالا في ختام تعاملات سوق الأسهم (تداول) أمس، بعد إعلان الشركة أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وسجل السهم أعلى سعر خلال الجلسة عند 35.15 ريالا، فيما أغلق على ارتفاع 0.14% عند سعر 35.05 ريالا.

وصعد سهم أرامكو بأداء قطاع الطاقة السعودي في تعاملات أمس بنسبة ارتفاع 0.18%.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة تعاملات أمس مرتفعا 37.98 نقطة ليقفل عند مستوى 8740.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 375 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أبومعطي، وساب للتكافل، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات نسيج، وأسواق المزرعة، والواحة، والشرقية للتنمية، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.60% و4.30%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، والتصنيع، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وزين السعودية، وكيمانول، والتصنيع، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) فقد أغلق أمس مرتفعا 363.25 نقطة ليقفل عند مستوى 21720.21 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 977 صفقة.