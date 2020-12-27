«أدنوك للتوزيع» تنظر الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أدنوك للتوزيع» إن مجلس إدارتها سينظر في إصدار قرار بالتمرير بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك بشأن الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في المملكة العربية السعودية. وأضافت الشركة في إفصاح لها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن القيمة الشرائية لهذا الاستحواذ تبلغ 10 ملايين دولار.
وتعتبر «أدنوك للتوزيع» إحدى الشركات الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، حيث تدير أكثر من 400 محطة خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين في السعودية.
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