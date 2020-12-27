شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 27-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 817 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب في مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 700 جنيه. أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 700 جنيه. عيار 21 سجل 817 جنيها. عيار 24 سجل 934 جنيها.

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 27-12-2020، تباينا ما بين الاستقرار والانخفاض، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أول أيام الأسبوع الصباحية للبنوك، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما انخفض سعر صرف اليورو لـ 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: 21.18 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: يسجل 48.50 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.