شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 27-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 27-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 633.055 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 20 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ شركة العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بي انفستمنتس القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، رواد السياحة، بنك التعمير والإسكان، القاهرة للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية، بنك الكويت الوطني-مصر، مطاحن مصر العليا، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، اودن للاستثمارات المالية، غاز مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس.

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 633.055 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 433.7 مليون ورقة مالية بقيمة 807.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.51%، والعرب على 6.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.6 مليون جنيه، 685.1 ألف جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 452 ألف جنيه، 40.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12802 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1057 نقطة.

وصعدت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، مليون سهم، 23.7 ألف سهم، 2735 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 87.6 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، 140 ألف سهم، 403سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 2.3 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 66 سهم، 12 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 25 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة عامر القابضة، 2208 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 90.1 ألف سهم.

المجموعة المصرية العقارية

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي، 750 ألف سهم بسعر 8.98 جنيه بقيمة إجمالية 6.74 مليون جنيه، لترتفع حصتها من 9.325% إلى 11.2%.

مستشفى كليوباترا

أعلنت شركة مستشفي كليوباترا، توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب (شركة ألاميدا) في مصر، واندماج تشغيل المستفيات والمراكز الطبية، والتي تمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدداً من المستشفيات والمراكز الطبية في مصر منها مستشفى السلام الدولي في المعادي، ودار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدينة نصر، والسلام الدولي في القطامية، متوقعة إتمام الصفقة وبدء عملية التشغيل في النصف الأول من 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد السعر النهائي للصفقة بناءً على عدة عوامل أبرزها ما سيسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل، وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والفنية، وتعتزم الشركة سداد ثمن الصفقة على طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي ألاميدا، ويتم تسوية المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة، وتخصص لصالح مساهمي ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادرة رأسمال كليوباترا.

وأشارت الشركة، إلى أنه من المقرر عند إتمام الصفقة، أن يصبح فهد خاطر مساهم رئيسي واستراتيجي بمجموعة مستشفيات كليوباترا مع تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب دوره الحالي كرئيس مجلس إدارة للمستشفيات التابعة لشركة ألاميدا.

بي انفستمنتس

أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، توقيع عقد بيع 20% من حصتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة توتال فرنسا بقيمة إجمالية قدرها 146.4 مليون جنيه، وبعد إتمام الصفقة ستنخفض حصتها في شركة توتال إيجيبت من 7.98% إلى 6.38%.

إم بي للهندسة

أعلنت شركة إم بي للهندسة، انتهاء المفاوضات بشكل إيجابي، وأنها ستبدأ في إعداد عرض الاستحواذ للتقدم به لمجلس الإدارة للاعتماد، وأيضاً الشركة محل الاستحواذ لديها 12% حصة سوقية في المجال، الذي تعمل به مما يجعل عملية الاستحواذ تحقق حجم أعمال مجمعة أكثر من 700 مليون جنيه.

القاهرة الوطنية

أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، تلقيها اخطاراً من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، يفيد بتلقيها عرض شراء من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق بسعر 5.32 جنيه للسهم، منوهة إلى أن شركة القاهرة تمتلك 2.1 مليون سهم بواقع 40.96% من رأسمال الإسكندرية الوطنية.

ايبيكو

أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الماضي، وتمت الموافقة على المشاركة في اكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأس مال شركة المهن الطبية للأدوية (MUP)، بنسبة ملكية لشركة إيبيكو البالغة 10% من رأسمالها، وذلك تمهيداً لتحقيق أهداف مستقبلية، وذلك بواقع 41 جنيهاً للسهم (10 جنيهات قيمة اسمية و31 جنيهاً علاوة إصدار، بدون مصاريف إصدار)، على أن تكون القيمة الإجمالية حوالي 74.8 مليون جنيه.