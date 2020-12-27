س وج .. كل ما تريد معرفته عن مشروع إضاءة ميدان التحرير.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولت وزارة قطاع الأعمال العام مهمة تنفيذ مشروع إضاءة ميدان ومتحف التحرير، وبعد إعلان الوزارة الانتهاء من مشروع إضاءة الميدان والمتحف والحديقة الملحقة به، يعرض ”الخليج 365” أهم ما يتعلق بهذا المشروع من تفاصيل:

- ما هي تكليفات المشروع بالكامل؟ - وفق تكليف مجلس الوزراء، تشمل أعمال المشروع، الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح، وإضاءة العمارات المطلة على الميدان بعدد 21 عمارة، منها مجمع التحرير ومبنى الجامعة العربية ومبنى وزارة الخارجية القديمة ومبنى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أعمال إضاءة المسلة والنافورة والموقع العام شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية، وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة الجمالية والتي تتناسب مع القيمة التراثية الخاصة بالمنطقة وإظهارها بالشكل اللائق. كم تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع؟

- تبلغ تكلفة المشروع بالكامل الذي تم على ثلاثة مراحل حوالي 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالي 3 شهور.

- ما هي المراحل المتبقية من مشروع؟- تجهز حالياً شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية للبدء في أعمال إضاءة باقي ميادين القاهرة الخديوية، وبتكليف من رئيس الوزراء، لتشمل الأعمال ميادين طلعت حرب ومصطفى كامل والأوبرا والشوارع المؤدية لها، في إطار مشروع التطوير الذي يشمل المباني سواء من خلال توحيد شكل الواجهات، والإعلانات، وكذلك الإضاءة، مثلما حدث في ميدان التحرير، خاصة أن هذه المباني لها أهمية تاريخية كبيرة ومسجلة ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز لمدينة القاهرة.