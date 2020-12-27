شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن مشروع إضاءة ميدان التحرير. والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولت وزارة قطاع الأعمال العام مهمة تنفيذ مشروع إضاءة ميدان ومتحف التحرير، وبعد إعلان الوزارة الانتهاء من مشروع إضاءة الميدان والمتحف والحديقة الملحقة به، يعرض ”الخليج 365” أهم ما يتعلق بهذا المشروع من تفاصيل:
- ما هي الشركة المنفذة للمشروع؟تولت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشروع الإضاءة منذ عدة أشهر، ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية، وذلك في إطار التوجيهات بتطوير القاهرة الخديوية بدءًا بميدان التحرير.
- ما هي تكليفات المشروع بالكامل؟ - وفق تكليف مجلس الوزراء، تشمل أعمال المشروع، الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح، وإضاءة العمارات المطلة على الميدان بعدد 21 عمارة، منها مجمع التحرير ومبنى الجامعة العربية ومبنى وزارة الخارجية القديمة ومبنى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أعمال إضاءة المسلة والنافورة والموقع العام شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية، وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة الجمالية والتي تتناسب مع القيمة التراثية الخاصة بالمنطقة وإظهارها بالشكل اللائق. كم تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع؟
- تبلغ تكلفة المشروع بالكامل الذي تم على ثلاثة مراحل حوالي 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالي 3 شهور.- ما هي المراحل المتبقية من مشروع؟- تجهز حالياً شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية للبدء في أعمال إضاءة باقي ميادين القاهرة الخديوية، وبتكليف من رئيس الوزراء، لتشمل الأعمال ميادين طلعت حرب ومصطفى كامل والأوبرا والشوارع المؤدية لها، في إطار مشروع التطوير الذي يشمل المباني سواء من خلال توحيد شكل الواجهات، والإعلانات، وكذلك الإضاءة، مثلما حدث في ميدان التحرير، خاصة أن هذه المباني لها أهمية تاريخية كبيرة ومسجلة ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز لمدينة القاهرة.
- ما هي أهداف المشروع؟
- يهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة، بتحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري المتفرد، ويضفي على المنطقة ليلاً بعداً جمالياً جذاباً. هذا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ والصيانة، وذلك عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية مثل ملاك العقارات، وملاك ومستأجرى المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة.