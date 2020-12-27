شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأحد 27-12-2020.. إيجاس تتفاوض مع ملاك الغاز بشرق المتوسط لإسالته بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 227-12-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها،إيجاس: جاري التفاوض مع ملاك الغاز بشرق المتوسط لجلب الغازات وإسالتها بمصر، خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. وخام برنت يفقد 1.9%

قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إنه جاري التفاوض مع مساهمين/ ملاك الغاز بمنطقة شرق المتوسط لجلب باقي الغازات المنتجة والمزمع إنتاجها من حقول شرق المتوسط لإسالتها بمصانع الإسالة المصرية أو استخدامها بالسوق المحلي وفقا للاحتياجات السوق المحلية في حينه، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

وأضافت الشركة في تقريرها ملامح العام المالي 2020-2021 لأهم الملامح المستهدف تحقيقها في مجالات أنشطة الغاز المختلفة، أنه جاري دراسة تنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز المسال في مصر وذلك في إطار رؤية قطاع البترول للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيجاس وشركة تويوتا اليابانية وإتفاق سرية لتداول المعلومات مع الشركات الراغبة في تنفيذ هذا المشروع بمصر.

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. وخام برنت يفقد 1.9%

سجلت أسعار النفط الآجلة خسائر أسبوعية هي الأولي لها في ثمانية أسابيع ، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بمقدار 1.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بمقدار 1.6%.

وتأثرت أسعار النفط سلبا خلال الأسبوع الماضي من مخاوف المستثمرين حيال ضعف الطلب علي الوقود نتيجة ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد بعدد من الدول وبالتالي اتخاذ قرارات الإغلاق الجزئي وفرض عدد من القيود الأكثر صرامة علي السفر، كما تلقت أسعار النفط دعم أيضا خلال الأسبوع الماضي من الأنباء الإيجابية بشأن اللقاحات حيث بدأت عمليات التطعيم في عدد من الدول وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب علي الوقود.

قطاع الأعمال: الانتهاء من مشروع إضاءة ميدان ومتحف التحرير والحديقة الملحقة به

نفذت منذ أشهر قليلة شركة مصر للصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشروع إضائة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية، وذلك في إطار التوجيهات بتطوير القاهرة الخديوية بدءًا بميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

وقامت الشركة وفق تكليف من مجلس الوزراء، بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح وإضاءة العمارات المطلة على الميدان بعدد 21 عمارة منها مجمع التحرير ومبنى الجامعة العربية ومبنى وزارة الخارجية القديمة ومبنى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أعمال إضاءة المسلة والنافورة والموقع العام شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة الجمالية والتي تتناسب مع القيمة التراثية الخاصة بالمنطقة وإظهارها بالشكل اللائق.

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن احتفالها بالعام الجديد بشكل مختلف وجديد مع المستخدمين من خلال تسليط الضوء على أهم التطبيقات واستكشافها لبداية عام جديد، ولعل أهم هذه التطبيقات والألعاب هم تطبيق MAF Carrefour، وتطبيق Noon، وتطبيق Anghami، ولعبة Mobile Legends: Bang Bang. وجرصت هواواي على توفير عدد كبير من التطبيقات والخدمات عبر منصة تطبيقاتها HUAWEI AppGallery من خلال إضافة التطبيقات العالمية والمحلية على حد سواء لتقدم أفضل تجربة استخدام للمستهلكين، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل آمن في ظل الظروف الحالية.

وزير المالية: تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين المصريين، وبعض رجال الأعمال السودانيين، المنعقدة بمصلحة الجمارك، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم فى تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل.

وأشار الوزير إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين، فى التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان» نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 27-12-2020، تباينا ما بين الاستقرار والانخفاض، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أول أيام الأسبوع الصباحية للبنوك، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما انخفض سعر صرف اليورو لـ 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.