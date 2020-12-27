شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يؤكد دعمه للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد الصناعات في بيان له، إنه يؤكد دعمه الكامل للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، والتى تم تشكيلها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ونواب رئيس مجلس الدولة و3 من الجهات المعنية بوزارة الصناعة وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن وزارة الإنتاج الحربى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم وزير الصناعة.

ورحب اتحاد الصناعات بهذا القرار وأبدى استعداده التام في مساعدة اللجنة في ضوء المعلومات المتوافرة لديه من خلال الأمانة الفنية بتفضيل المنتج المحلي والتي توجد بمقر الاتحاد، حيث يعرض عليها كافة المشكلات والتحديات الخاصة في تطبيق القانون رقم 5 في شأن تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية.