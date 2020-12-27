شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تؤكد التصنيفات الائتمانية لـ "التجاري الكويتي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأحد، التقييمات الائتمانية للبنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بيان البنك، المنشور على بورصة الكويت، ثبتت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية طويل وقصير الأجل عند "A+" و"F1" على التوالي، بما يدل على ارتفاع جودة الائتمان، وانخفاض احتمالات التعثر في سداد الالتزامات للغير بالوقت المناسب.

وأكدت فيتش على تصنيف القابلية للنمو والاستدامة عند "bb"، بما يدل على القوة المالية للبنك واستمراريته الذاتية دون الاعتماد على الدعم الخارجي، ودون الاستفادة من الحوادث الاستثنائية.

هذا وتعكس التصنيفات مستوى الدعم الاحتمالية العالية للغاية لتقديم الدعم من قبل السلطات الرسمية في الكويت، وذلك عند الحاجة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق أرباحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر 2020 بقيمة 15.9 مليون دينار، مقابل 6.81 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2020.

كذلك حقق البنك صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بلغ 17.1 مليون دينار، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.62 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.