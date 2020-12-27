شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سبكيم" توقع اتفاقية تمويل مع بنك الرياض بقيمة 700 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن توقيع أحد شركتها التابعة -الشركة العالمية للبوليمرات- اتفاقية تمويل بالمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 700 مليون ريال مع بنك الرياض.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الهدف من الاتفاقية هو إعادة تمويل القرض القائم مع مجموعة من البنوك السعودية والقرض القائم مع صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب البيان، يصل المبلغ الأصلي للقرض مع مجموعة من البنوك السعودية 704 مليون ريال والمبلغ الأصلي للقرض مع صندوق الاستثمارات العامة 704 مليون ريال.

وأشار البيان إلى أن المبلغ القائم للقرضين يبلغ 750.81 مليون ريال، في حين تبلغ قيمة تمويل المرابحة الجديد 700 مليون ريال.

هذا وستوفر الاتفاقية الجديدة شروطاً تجارية أفضل وبأسعار تنافسية بالإضافة إلى تحويل القرض القائم إلى قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن المُقرر أن تقوم شركة العالمية للبوليمرات بسحب كامل تمويل المرابحة الجديد والفرق بين قيمة تمويل المرابحة الجديد، على أن يتم تمويل المبلغ القائم للقرضين بالموارد النقدية الداخلية للشركة العالمية للبوليمرات.

وأشارت الشركة إلى أن استحقاق القرض القائم مع مجموعة من البنوك السعودية سيكون عام 2026، على أن يكون تاريخ استحقاق القرض القائم مع صندوق الاستثمارات العامة عام 2027.

هذا وسيكون تاريخ استحقاق تمويل المرابحة الجديد عام 2027، وبفترة سماح مدتها سنة ونصف من تاريخ اعادة التمويل، وبدفعة أخيرة بنسبة 30% من تمويل المرابحة الجديد.

والجدير بالذكر أنه عند تنفيذ هذه الاتفاقية ستصبح كافة القروض المتعلقة بشركة "سبكيم" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويُشار إلى أن سبكيم تمتلك حصة 75% من الشركة العالمية للبوليمرات وتملك شركة هانوا كيميكال أوفرسيز هولدنجز لمتد 25% من ذات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 111.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض في كميات مبيعات الميثانول والبيوتانديول وايثيل فينيل اكريليت.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 141.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.