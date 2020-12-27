شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 27 حتى 31 ديسمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من كهرباء السعودية، سلامة للتأمين، ينساب، الأسماك، الجزيرة، وجاكو، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة دلة الصحية. وأحقية توزيع أرباح كل من المملكة القابضة، المجموعة السعودية، وصندوق سدكو كابيتال ريت.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3.351 مليار ريال.

وتبدأ شركة دلة الصحية، غداً الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، يوم الثلاثاء المُقبل، على تعديل عدد من مواد نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأغراض الشركة، المشاركة والتملك في الشركات، مدة الشركة، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة القصيم القابضة للاستثمار جاكو"، يوم الأربعاء المُقبل، تعديل عدد من مواد نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ أغراض الشركة، المشاركة والتملك في الشركات، مكافأة اعضاء مجلس الادارة، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

ويُستحق، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح النقدية على ممتلكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت، عن الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بقيمة 7.5 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.125 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.52% أي ما يعادل 5% على أساس سنوي.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للأسماك، يوم الأربعاء المُقبل، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 30 يسمبر 2020 وحتى انتهاء فترة دورة مجلس الإدارة في تاريخ 24 أكتوبر 2023.

وتصوت الجمعية العمومية لبنك الجزيرة، يوم الأربعاء المُقبل، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 ، بالإضافة إلى التصويت على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقاة.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع الأرباح النقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بقيمة 225 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2020، بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.