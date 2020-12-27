شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج «إيزي ليس» في منصة السوق الثانية بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة إيزي ليس ش.م.خ (شركة مساهمة خاصة) – في منصة «السوق الثاني»، وقد بدأ التداول على أسهم الشركة. وتبلغ القيمة الاسمية لرأسمال الشركة 30 مليون درهم، كما يبلغ عدد الأسهم 30 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ درهماً واحداً. ومع هذا الإدراج، يرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 90 ورقة مالية.

وتقدم إيزي ليس، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، حلول تأجير جاهزة للتسليم؛ لتلبية احتياجات أسطول الدراجات النارية للعملاء. وقد تأسست الشركة في عام 2011 وتمتلك أصولاً بقيمة 74.1 مليون درهم بنهاية سبتمبر/ أيلول 2020.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إننا نرحب بشركة إيزي ليس في السوق الثاني. وهي رابع شركة يتم إدراجها في السوق خلال العام الحالي. يتيح الإدراج للشركات الخاصة الوصول الفعّال إلى أسواق رأس المال؛ لجمع الأموال من خلال طرح الأسهم والسندات، وبالتالي المساهمة في إثراء القطاع المالي في الدولة. كما توفر الشركات الخاصة المزيد من الخيارات للمستثمرين، ما سيسهم في زيادة العمق في الأسواق، وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمساهمين.

وقال أحمد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة ايزي ليس: لقد قمنا ببناء شركة رائدة في مجال الدراجات النارية في أبوظبي؛ حيث نزود الأفراد والشركات في العاصمة وحول الإمارات العربية المتحدة بالمنصة والحلول المناسبة، وخاصية دعم العملاء؛ لتلبية احتياجات أسطولهم المتزايدة. يسعدنا إدراج أسهمنا ضمن منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ حيث ستدعم هذه الخطوة النمو المستدام لـ«إيزي ليس» على المدى الطويل.

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين في السوق شهدت ارتفاعاً بنسبة 41.5% من 528 مليار درهم في 15 ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 747 مليار درهم في 15 ديسمبر 2020.