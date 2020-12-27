شكرا لقرائتكم خبر عن 3211 رخصة في «أبوظبي العالمي» بنهاية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد عام 2020 زيادة في عدد التراخيص السارية في سوق أبوظبي العالمي لتصل إلى 3211 رخصة، مع إجمالي الأصول الخاضعة لإشراف السوق بقيمة 85 مليار دولار، وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا المستجد».

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن عام 2020 حمل العديد من التحديات وجاءت استجابة قيادة الدولة في الوقت المناسب إلى جانب جهود حكومة أبوظبي وهيئاتها لتساعد على التغلب على التحديات التي نتجت عن الوباء وها هو الاقتصاد الإماراتي يسير على قدم وساق نحو التعافي والمزيد من النمو.

وأضاف أن سوق أبوظبي العالمي، تمكن من النمو بشكل أكبر ليصبح أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الشركاء الاستراتيجيين والعملاء، حيث حققنا نتائج وتطورات أكثر من المتوقع لهذا العام. (وام)



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