شكرا لقرائتكم خبر عن إيجاس: 785مليون قدم3 يوميا متوسط الإنتاج المضاف للمشروعات الجديدة والأبار التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أنه جاري الإعداد لتنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد أحادي المخاطر بحد أدني 10000كم مربع بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط بواسطة شركة بي جي اس، كما أنه من المخطط إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمسحة تزيد عن 17000كم مربع في القطاعات التي تم اسنادها مؤخرا والواقعة بغرب البحر المتوسط.

وأضافت الشركة في تقريرها ملامح العام المالي 2020-2021 لأهم الملامح المستهدف تحقيقها في مجالات أنشطة الغاز المختلفة، بوضع 5 مشروعات تنمية علي خريطة الإنتاج، 4 مشروعات جديدة واستكمال مشروع بإجمالي معدلات إنتاج أولية 1155 مليون قدم مكعب يوميا بمتوسط إنتاج مضاف 570 مليون قدم مكعب يوميا وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6226 مليون دولار.

وأشار التقرير، إلي دخول عدد 38 بئرا تنمويا علي خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية 350 مليون قدم مكعب غاز ومتوسط إنتاج مضاف 215مليون قدم مكعب غاز يوميا ليصل متوسط الإنتاج المضاف من المشروعات الجديدة والأبار التنموية إلي حوالي785 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام المالي2020-2021.

وأشار التقرير، إلى التوقيع النهائي لعدد 9 اتفاقيات جديدة باجمالي منح توقيع نحو 24 مليون دولار وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الابعاد لنحو 8411 كيلومتر وإجراء معالجة لليبيانات السيزمية والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية بتكلفة نحو 75.3 مليون دولار مع توقيع 3 عقود لتنمية البحر المتوسط ودلتا النيل باجمالي منح توقيع 5.325 مليون دولار.