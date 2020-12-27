شكرا لقرائتكم خبر عن إيجاس: جاري التفاوض مع ملاك الغاز بشرق المتوسط لجلب الغازات وإسالتها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إنه جاري التفاوض مع مساهمين/ ملاك الغاز بمنطقة شرق المتوسط لجلب باقي الغازات المنتجة والمزمع إنتاجها من حقول شرق المتوسط لإسالتها بمصانع الإسالة المصرية أو استخدامها بالسوق المحلي وفقا للاحتياجات السوق المحلية في حينه، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

وأضافت الشركة في تقريرها ملامح العام المالي 2020-2021 لأهم الملامح المستهدف تحقيقها في مجالات أنشطة الغاز المختلفة، أنه جاري دراسة تنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز المسال في مصر وذلك في إطار رؤية قطاع البترول للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيجاس وشركة تويوتا اليابانية وإتفاق سرية لتداول المعلومات مع الشركات الراغبة في تنفيذ هذا المشروع بمصر.

وأشار التقرير، إلي أنه جاري دراسة مشروع تموين السيارات والمعدات الثقيلة بالغاز المسال في مصر من خلال إنشاء تسهيلات شحن سيارات مجهزة لنقل الغاز المسال من مصنع الإسالة بإدكو إلي العملاء الراغبين في تحويل سياراتهم ومعداتهم للعمل بالغاز المسال بدلا من السولار والمازوت.

وأوضح التقرير، أنه تم تعديل الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلي 1.1مليون وحدة سكنية بدلا من مليون وحدة بعد ارتفاع معدلات التنفيذ خلال آخر عامين، موضحا توصيل الغاز الطبيعي إلي 100منشأة صناعية و100منشأة تجارية.

وتابع التقرير أنه جاري استئناف التفاوض مع شركتي يونيون فينوسا جاس / ناتورجي وسيجاس، وذلك بعد قيام شركة يونيون فينوساجاس/ ناتورجي بإنهاء إتفاق التسوية الذي تم توقيعه في نهاية فبراير 2020 وذلك لتسوية قضايا التحكيم القائمة واستئناف تشغيل مصنع الإسالة بدمياط.