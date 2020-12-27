شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأحد.. والأسواق الإماراتية تخسر 7.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.59% خاسراً 29.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5095.945 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 730.648 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.46% خاسراً 11.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2515.67 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار درهم، لتخسر الأسواق الإماراتية 7.4 مليار درهم، ونزلت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.09% رابحاً 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1494.29 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.43% رابحاً 15.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3615.180 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.44% رابحاً 37.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8740.66 نقطة.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% خاسراً 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6069.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسراً 12.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4534.10 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% خاسراً 5.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4612.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 135.6 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5019 صفقة، وهبطت 9 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع النفط والغاز الاستهلاكية بنسبة 0.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.05%.

وجاء سهم شركة ياكو الطبية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.50%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.32%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.96% يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 8.68%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 5%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسراً 29.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5095.945 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 730.648 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 64.1 مليون سهم، بقيمة 301.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1065 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 7.92%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 6.48%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.24%، ثم سهم شركة دار للتمويل بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.63%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 76 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.46%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسراً 11.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2515.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 119 مليون سهم محققة ما قيمته 103.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1899 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 7.60%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.87%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 40.9 مليون ورقة بقيمة 25.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.21%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحاً 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1494.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 285 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.94% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.74% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 3.80%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.82%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%.





بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.43% رابحاً 15.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3615.180 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 487.4 ألف ريال عبر تنفيذ 251 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفع 11 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.56%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.29%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.22%، فيما تراجع سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" وحيداً بنسبة 1.16%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 121.2 ألف ريال عماني.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحاً 37.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8740.66 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.7% رابحاً 363.25 نقطة ليغلق عند مستوى 21720.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 396.8 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.68%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل نسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، فيما تراجع قطاعي السلع الرأسمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، 0.24%، على التوالي.

وقفز 131 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 7.60%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 6.31%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 5.82%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 4.30%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.49%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 3.15%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 671.6 مليون ريال سعودي.