"القابضة للغازات": نستهدف تنفيذ استثمارات بـ397.3 مليون دولار فى 2020-2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن إجمالي استثمارات العام المالي 2020-2021 تقدر بحوالي 397.3 مليون دولار. وأضافت الشركة في تقريرها ملامح العام المالي 2020-2021 لأهم الملامح المستهدف تحقيقها في مجالات أنشطة الغاز المختلفة، أنه من المخطط أن يبلغ إنتاج الغاز المباع 7540 مليون قدم مكعب يوميا و105ألف برميل يوميا متكثفات. وأشار التقرير، إلي تحقيق متوسط يومي لإجمالي الاستهلاك المحلي للغاز حوالي 6565 مليون قدم مكعب غاز. وذكر التقرير، أنه جاري الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمحطتي غرب القاهرة الجديدة وأسيوط البخارية الجديدة بالإضافة إلي إمداد محطة الوليدية غير المرتبطة بالشبكة لتوصيلها بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت.

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