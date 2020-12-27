شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردي للمجوهرات تتقدم بملف زيادة رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن تقدمها بملف زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية، مساء يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قام، خلال ديسمبر الجاري، بتعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة لتصبح 145 مليون ريال سعودي بدلاً من 143.333 مليون ريال سعودي.

وبذلك تكون الزيادة لرأس المال قد ارتفعت من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال من خلال طرح حقوق أولوية لعدد 14.5 مليون سهم عادي جديد.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن عملية الزيادة جاءت لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة طاقتها التشغيلية وخفض نسبة الديون إلى حقوق المساهمين.

وتحولت لازوردي لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، وحققت صافي خسارة بلغ 18.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 86.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.