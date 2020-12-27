شكرا لقرائتكم خبر عن أميانتيت تُعلن تغطية الطرح المُتبقي من اكتتاب حقوق الأولوية بنسبة 603% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن بلوغ نسبة تغطية نتائج الطرح المتبقي لأسهم حقوق الأولوية 602.8%، بإجمالي أسهم مباعة بلغت 1.376 مليون سهم.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إلى أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها بلغ 29.883 مليون ريال، بمتوسط سعر بيع للأسهم بلغ 21.71 ريال للسهم الواحد.

ونوهت الشركة إلى أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم بلغ 16.117 مليون ريال.

هذا وستقوم الشركة بإيداع الأسهم في حسابات المساهمين اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 20 ديسمبر الجاري، عن تغطية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة 88.53%، بعد الاكتتاب بعدد 10.62 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 12 مليون سهم.

يُذكر أن عمومية الشركة أقرت، خلال نوفمبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.