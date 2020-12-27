شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب حقوق الأولوية الخاص بصناعة الورق بنسبة 94% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن تغطية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة 94.04%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم الاكتتاب بعدد 9.403 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 10 مليون سهم.

وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 94.035 مليون ريال، حيث كان الاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم.

وذكرت صناعة الورق في بيانها أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس الطرح.

وأفادت الشركة بأن تبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 596.414 ألف سهم ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 29/12/ 2020 وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 30/12/ 2020.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد اعتمدت، بجلستها المنعقدة الأحد الماضي، الموافقة على مُقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 92 مليون ريال إلى 192 مليون ريال.

وسبق أن أشارت الشركة إلى أن هدف الشركة من زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، هو شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الانتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض التكلفة بسبب انخفاض أسعار لب الورق وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.