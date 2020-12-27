شكرا لقرائتكم خبر عن شركات استثمارية بالكويت تقترح صناديق لتمويل التداول بالهامش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلمت هيئة أسواق المال الكويتية الأسبوع الماضي مقترحات شركات الاستثمار المهتمة بتقديم خدمة تداول الهامش "المارجن" التي تسمح للعميل بالاقتراض والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة، وتملّك كمية أسهم كبيرة فترة زمنية محددة.

واقترحت شركات استثمارية تأسيس صناديق استثمارية ذات غرض خاص يتعلق بتمويل خدمة "المارجن" التي ستحل بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة، بدلاً من اعتماد هذه الشركات على ميزانياتها لتقديم هذه الخدمة.

وتضمن الاستبيان المرسل ألا تتجاوز نسبة التمويل المقدم للعملاء المستفيدين مانسبته 3 أضعاف رأسمال الشركة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وطلبت شركات الاستثمار لقاء فريق منظومة السوق المعني بعملية التطوير لاستيضاح بعض الاشتراطات المتعلقة بتقديم الخدمة مثل تشكيل إدارة المخاطر ومشاركة جهة التمويل فيها.

وأكدت مصادر ضرورة توافر المعرفة المناسبة لدى المستثمر لتقدير مدى ملاءمة قيامه بالتداول على الهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية، ومدى تحمله مستوى المخاطر المتوقعة جراء هذا التعامل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة معرفة المستثمر واطلاعه على اتفاقية التداول.

وبينت أن أداة التداول بالهامش تعتبر وسيلة مُثلى لتحريك السوق وجذب السيولة، وسط بعض الفترات الصعبة التي تمر بها أسواق الأوراق المالية، إضافة إلى تحفيز المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال على زيادة الاستثمار في السوق وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة استثمارهم عن طريق الحصول على تعاملات إضافية من خلال مضاعفة المبالغ المتوافرة لديهم.

وهناك مقترحات أخرى ستتم مناقشتها تتعلق بتخفيض نسبة الحد الأدنى إلى ما نسبته 30% بدلاً من 50%، إضافة إلى عدم اقتصار تقديم خدمة التداول بالهامش على العميل المحترف لشركات الاستثمار، وفتح المجال أمام شريحة أكبر من العملاء وتولي الشركات الراغبة في تقديم "المارجن" مسؤولية تقييم العملية المستفيد من الخدمة.