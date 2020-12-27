أسعار الذهب اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 817 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.