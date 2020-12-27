شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.44% بجلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحاً 37.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8740.66 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.7% رابحاً 363.25 نقطة ليغلق عند مستوى 21720.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 396.8 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.68%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل نسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، فيما تراجع قطاعي السلع الرأسمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، 0.24%، على التوالي.

وقفز 131 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 7.60%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 6.31%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 5.82%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 4.30%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.49%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 3.15%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 671.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أيان للاستثمار، لمساهميها عن تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع ملاك الحصص غير المسيطرة والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.