إيجاس: تصدير 33.9 بليون قدم3 غاز للأردن فى 2019-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إن كمية الغاز الطبيعي المصدر للأردن عبر خط الغاز العربي خلال العام المالي2019-2020 بلغت حوالي 33.9 بليون قدم مكعب غاز، وذلك وفقا للتعاقدات المُبرمة واحتياجات الجانب الأردني. وأضافت الشركة في تقريرها السنوي بأنه تم البدء في استيراد الغاز الطبيعي من خلال الخط البحري في يناير 2020 ، وبلغ إجمالي الكميات المدفعة للشبكة القومية للغازات خلال العام المالي 2019-2020 حوالي 14.8بليون قدم مكعب غاز. كما قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن كمية الغاز المسال المصدر من خلال مصنع الإسالة بإدكو خلال العام بلغت حوالي 120بليون قدم مكعب غاز "غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر" من خلال 33 شحنة غاز مسال وذلك وفقا للتعاقدات المُبرمة وبرنامج الشحن السنوي . وأضافت الشركة في تقريرها السنوي، أن إجمالي البروبان التجاري المصدر من الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز ومن مجمع الصحراء الغربية "جاسكو" خلال العام بلغت حوالي 271 ألف طن من خلال 83 شحنة بروبان.

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